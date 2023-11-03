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CANLI | Galatasaray-Kasımpaşa

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı istatistiklerine, canlı skoruna ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19:05 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray-Kasımpaşa

Galatasaray-Kasımpaşa

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı istatistiklerine skor sayfamızdan ulaşabilirsiniz;

Galatasaray-Kasımpaşa maçının 11'leri;
Galatasaray 11'i;

Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Kasımpaşa 11'i;

Andreas, Winck Omeruo, Sadık, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy


#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Süper Lig
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