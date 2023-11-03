CANLI | Galatasaray-Kasımpaşa

Galatasaray-Kasımpaşa
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı istatistiklerine skor sayfamızdan ulaşabilirsiniz;
Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
Andreas, Winck Omeruo, Sadık, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy