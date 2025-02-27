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CANLI | Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

CANLI | Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

17:2627/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
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Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


Sarı-kırmızılılar, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.


Sakatlıkları bulunan Morata, Jakobs ve Icardi bu maçta forma giyemeyecek. TÜMOSAN Konyaspor'da ise Damjanovic ve Slowik takımı yalnız bırakacak.


GALATASARAY - TÜMOSAN Konyaspor 11'ler:
Galatasaray:
Günay, Kerem, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Nikola, Bazoer, Ćalušić, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, M. Bostan, Umut.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI SKOR


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU


#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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