CANLI | Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.
Sakatlıkları bulunan Morata, Jakobs ve Icardi bu maçta forma giyemeyecek. TÜMOSAN Konyaspor'da ise Damjanovic ve Slowik takımı yalnız bırakacak.