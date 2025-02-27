Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.





Bu sonuçla birlikte TÜMOSAN Konyaspor puanını 7'e yükselterek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.





ASLAN KARTLAR SAYESİNDE TURLADI

Galatasaray ise grupta oynanan Başakşehir-Eyüpspor maçının 0-0 sonuçlanmasının ardından averajla grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar, aynı puanda olan Başakşehir'den daha az sarı kart gördüğü için kupada çeyrek finale yükseldi.





Maçtan dakikalar:

16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İKİNCİ YARI

59. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Louka Prip ceza yayı sol tarafında vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç sol köşeye uzanarak gole engel oldu.

61. dakikada Ceza yayında topla buluşan Morten Bjorlo rakibini geçerek sert vurdu ancak kaleci Günay Güvenç bir kez daha gole geçit vermedi.

82. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Frankowski'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Osimhen'in kale sahasından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi.





GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Yunus Akgün 7 maç sonra 11'de

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Ajax maçında sakatlanan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmüştü. Akgün, kupadaki Konyaspor mücadelesiyle de 7 maç sonra 11'de görev aldı. Fenerbahçe müsabakasında oyuna sonradan dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçları ve kupadaki Boluspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.





Çeyrek finalde muhtemel rakip

Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacak. C Grubu'nu ikinci tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çekilecek kura sonrasında A Grubu lideri Trabzonspor, B Grubu lideri Fenerbahçe veya D Grubu lideri Beşiktaş'tan biriyle eşleşecek. Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final müsabakasına deplasmanda çıkacak.





Konyaspor'a karşı bu sezon üçüncü maçı da kaybetmedi

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada da mağlup olmadı. Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 2 kez Trendyol Süper Lig'de karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla galip geldi. Konya temsilcisine karşı üçüncü sınavına Türkiye Kupası'nda çıkan "Cimbom" golsüz eşitlikle sahadan ayrılırken yine kaybetmedi.





İki maç üst üste gol atamadı

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi müsabakada fileleri havalandıramadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol atan sarı-kırmızılı ekibin bu serisi, 24 Şubat Pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde sona erdi. Galatasaray, derbinin ardından kupadaki Konyaspor maçını da gol atamayarak boş geçti.





Tribünler boş kaldı

TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi. Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU



