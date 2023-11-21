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Spor

CANLI| Galler - Türkiye

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip en az bir puan alması halinde grubu lider tamamlayacak. Galler-Türkiye maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

21:33 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:41 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye, puan alması halinde grubu lider tamamlayacak.

Türkiye, puan alması halinde grubu lider tamamlayacak.

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri(EURO 2024) son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 22.45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Galler:
Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson.
Türkiye:
Uğurcan; Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem, Barış Alper.


#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Galler
#Türkiye
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