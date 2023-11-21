Türkiye, puan alması halinde grubu lider tamamlayacak.
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri(EURO 2024) son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 22.45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galler:
Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson.
Türkiye:
Uğurcan; Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem, Barış Alper.
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Galler
#Türkiye
1 saat önce