CANLI | Güney Kore-Portekiz

Dünya Kupası H grubu üçüncü ve son maçlarında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Saat 18.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Education Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yönetecek. Yardımcılıklarını Ezequiel Brailovsky ile Gabriel Chade yapacak.

Portekiz ile Dünya Kupası’nda karşılaştığı tek maçı 1-0 kazanan Güney Kore, bu galibiyetle eleme turlarına kalırken, rakibini de turnuva dışına itmişti.

Asya temsilcileriyle oynadığı beş Dünya Kupası maçında tek mağlubiyetini Güney Kore karşısında alan Portekiz, diğer dört karşılaşmadan üç galibiyet çıkardı.

Güney Kore-Portekiz 11’leri belli oldu!

Güney Kore: Seung, Jinsu, Wooyoung, Inbeom, Guesung, Jaesung, Moonhwan, Kangin, Younggwon, Kwon, Heung Min Son

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Matheus, Vitinha, Joao Mario, Horta, Ronaldo





REKLAM

SPOR Pele'nin sağlık durumu nasıl?