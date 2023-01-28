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Hatayspor-Trabzonspor maçı canlı izle, kaç kaç
Süper Lig’de 21 haftada Yeni Hatay Stadyumu’nda Trabzonspor, Hatayspor’a konuk oluyor. Son iki maçını kazanarak 35 puanla 5. sırada bulunan bordo-mavililer, 17 puanla 17. sıradaki Hatayspor karşısında galibiyet serisini devam ettirmeye çalışacak.
Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Gökhan Bilir yapacak.
Mücadelenin VAR Hakemi Serkan Tokat olurken, AVAR’ı Emre Malok olacak.