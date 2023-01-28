Süper Lig’in 21. haftasında saat 16.00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanacak maçta Hatayspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Futbolseverler ise bu maçın VAR Hakemi’nin kim olacağını merak ediyordu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.