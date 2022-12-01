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CANLI: Hırvatistan-Belçika

Dünya Kupası F grubu son maçlarında 4 puanlı lider Hırvatistan ile 3 puanlı üçüncü Belçika karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Hırvatistan-Belçika canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Hırvatistan-Belçika kaç kaç?

Dünya Kupası F grubu üçüncü ve son maçlarında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geliyor. Saat 18.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Ahmad Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak.

Hırvatistan’a rakip olduğu son iki maçı kazanan Belçika, bu karşılaşmalarda attığı üç golü de Romelu Lukaku ile kaydetti. Dünya Kupası’nda Belçika’ya ilk kez rakip olmaya hazırlanan Hırvatistan, bu turnuvada Avrupa temsilcileriyle oynadığı 10 maçın sadece ikisini kaybetti. (6G, 2B)

Hırvatistan-Belçika 11’leri belli oldu

  • Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Kramaric, Perisic
  • Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Meunier, Witsel, Dendoncker, Carrasco, De Bruyne, Mertens, Trossard


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