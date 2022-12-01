ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0

Dünya Kupası F grubu üçüncü ve son maçlarında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.
Ahmad Bin Ali Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, Fas'ın ardından ikinci olarak gruptan çıkarken, Belçika üçüncü olarak turnuvaya veda etti.
- Hırvatistan, son 16 turunda E grubunun lideriyle karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan-Belçika maç özeti
Hırvatistan-Belçika maç özeti izlemek için tıklayınız...
Belçika'nın Lukaku ile gole yaklaştığı an
Lukaku 😱pic.twitter.com/JqZEsdSPu7
Lukaku 😱pic.twitter.com/JqZEsdSPu7— SPOR (@yenisafakspor) December 1, 2022
Hırvat futbolcular Courtois'i geçemedi
❌Courtois, Kovacic'in şutunu müthiş çıkardı... pic.twitter.com/YmsMW2QC3p
❌Courtois, Kovacic'in şutunu müthiş çıkardı... pic.twitter.com/YmsMW2QC3p— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022