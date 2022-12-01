ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0 Dünya Kupası F grubu son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Baştan sona yoğun mücadele içinde geçen maçta taraflar 0-0 berabere kaldı ve Hırvatistan gruptan çıktı. Belçika ise 3. olarak Dünya Kupası'na veda etti. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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