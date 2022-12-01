Spor ÖZET | Hırvatistan-Belçika 0-0
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0

Dünya Kupası F grubu son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Baştan sona yoğun mücadele içinde geçen maçta taraflar 0-0 berabere kaldı ve Hırvatistan gruptan çıktı. Belçika ise 3. olarak Dünya Kupası'na veda etti. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0 maç özeti izle, gruptan kim çıktı?
ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0

Dünya Kupası F grubu üçüncü ve son maçlarında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.

Ahmad Bin Ali Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, Fas'ın ardından ikinci olarak gruptan çıkarken, Belçika üçüncü olarak turnuvaya veda etti.

  • Hırvatistan, son 16 turunda E grubunun lideriyle karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan-Belçika maç özeti

Hırvatistan-Belçika maç özeti izlemek için tıklayınız...

Belçika'nın Lukaku ile gole yaklaştığı an

Hırvat futbolcular Courtois'i geçemedi

Galatasaray'da Alonso sesleri
SPOR
Galatasaray'da Alonso sesleri

Okan Buruk: "Taraftarımıza verdiğimiz mutluluğu devam ettirmek istiyoruz"
SPOR
Okan Buruk: "Taraftarımıza verdiğimiz mutluluğu devam ettirmek istiyoruz"
Kosta Rika - Almanya

Kosta Rika - Almanya

​Dünya Kupası E grubunda üçüncü ve son maçlar başlıyor.
Japonya-İspanya

Japonya-İspanya

​Maçın canlı anlatımı için tıklayın.
Tarihi başarı

Tarihi başarı

Fas lider olarak adını son 16'ya yazdırdı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Yoğun ödem <br>ve travma

Yoğun ödem
ve travma

Fenerbahçe'den Pedro'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama.
Olaylı derbinin <br>cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.
'Maç tekrar edilsin'

'Maç tekrar edilsin'

​Altay Kulübü'nden sürpriz talep.
Galatasaray Barcelonalı <br>yıldızın peşinde

Galatasaray Barcelonalı
yıldızın peşinde

​Galatasaray, Barcelonalı sol bek oyunucusu Alonso'yu istiyor.
Kupada günün programı

Kupada günün programı

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların saati ve kanalları.
'Teklif gelen<br> oyuncumuz yok'

'Teklif gelen
oyuncumuz yok'

​Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
'Şampiyon olmak istiyoruz'

'Şampiyon olmak istiyoruz'

​Sacha Boey, Galatasaray'daki performansını ve ligdeki durumlarını değerlendirdi.
'İnanmamız gerekiyor'

'İnanmamız gerekiyor'

​Marek Hamsik, Antalya kampında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.