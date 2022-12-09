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CANLI | Hırvatistan-Brezilya

Dünya Kupası çeyrek finallerinde günün ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı kaşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayacak mücadelenin kadrolarına ve canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Hırvatistan-Brezilya maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Hırvatistan-Brezilya maçı izle, kaç kaç?

Dünya Kupası çeyrek finalleri bugün iki maçla başlıyor. İlk maçta 18.00 seansında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Education Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ile Gary Beswick yapacak.

Daha önce Hırvatistan ile oynadığı dört maçı kaybetmeyen Brezilya, Haziran 2018’deki son karşılaşmayı 2-0 kazandı. Dünya Kupası’nda Güney Amerika ülkeleriyle karşılaştığı beş maçın dördünü kaybeden Hırvatistan, tek galibiyetini 2018’de Arjantin maçında aldı. Avrupa temsilcisinin dört mağlubiyetinin ikisi, Brezilya ile oynadığı grup karşılaşmalarında geldi.

Hırvatistan-Brezilya maçı 11’leri belli oldu

  • Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic
  • Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

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