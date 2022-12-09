ÖZET | Hırvatistan-Brezilya: 4-2

Dünya Kupası çeyrek finalleri bugün ilk maçta 18.00 seansında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi.
90 dakikası golsüz geçen maçta Brezilya, Neymar'ın 105+1'de attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci uzatma devresinde Hırvatistan 116. dakikada Petkovic'in golüyle beraberliği sağladı ve maç penaltılara gitti.
Penaltılarda Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu. Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin maçının galibiyle oynayacak.
Hırvatistan-Brezilya maç özeti
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