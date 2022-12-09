Spor ÖZET | Hırvatistan-Brezilya 4-2
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ÖZET | Hırvatistan-Brezilya: 4-2

Dünya Kupası çeyrek finallerinde günün ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı kaşıya geldi. Normal süresi golsüz geçen maçta Brezilya uzatmaların ilk devresinde Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, Hırvatistan ikinci uzatma bölümünde eşitliği sağladı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 skorla eleyerek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Bu maçın özetine ve canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Hırvatistan-Brezilya: 4-2 (Penaltılar) maç özeti izle
ÖZET | Hırvatistan-Brezilya: 4-2

Dünya Kupası çeyrek finalleri bugün ilk maçta 18.00 seansında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi.

90 dakikası golsüz geçen maçta Brezilya, Neymar'ın 105+1'de attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci uzatma devresinde Hırvatistan 116. dakikada Petkovic'in golüyle beraberliği sağladı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu. Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin maçının galibiyle oynayacak.

Hırvatistan-Brezilya maç özeti

Hırvatistan-Brezilya maç özetini izlemek için tıklayınız...

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