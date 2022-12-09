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CANLI | Hollanda - Arjantin

Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Hollanda-Arjantin maçı kaç kaç?
CANLI | Hollanda-Arjantin

Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin saat 22.00'de Lusail İkonik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cebrian Devis ve Del Palomar yapacak.

Hollanda ile Arjantin, Dünya Kupası'nda altıncı kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuva tarihinde daha fazla maça sahne olan sadece iki eşleşme bulunuyor. Brezilya-İsveç ve Hollanda-Arjantin (7)

  • Hollanda-Arjantin maçının galibi Hırvatistan ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Hollanda-Arjantin maçı 11'leri:

  • Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis.
  • Arjantin: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, L. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.
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