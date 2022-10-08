CANLI: İstanbulspor-MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Ergin Gözütok ile Ali Tuna yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Özgür Yankaya, VAR'ı ise Emre Malok olacak.

Ankaragücü ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan İstanbulspor, (4 galibiyet 10 mağlubiyet), 2004-05 sezonundan bu yana rakibini ilk kez konuk ediyor.

İstanbulspor’a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan ve tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada alan Ankaragücü (Nisan 2003’te 0-1), bu deplasmana yaptığı daha önceki 15 ziyaretin sadece ikisinden galibiyetle ayrılabilmişti.

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11’ler belli oldu

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Duhan, Muammer, Rroca, Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre Kılınç, Ali Sowe





SPOR Kaleci Günay'dan bir asist daha