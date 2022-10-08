Spor ÖZET | İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü
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ÖZET | İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Ankaragücü, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçının özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MAÇ ÖZETİ: İstanbulspor-Ankaragücü maç özeti izle
MAÇ ÖZETİ: İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 14.30'da başlayan mücadelede Ankaragücü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün gollerini Emre Kılınç ile Ali Sowe kaydederken ev sahibi İstanbulspor'un tek golünü Ethemi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte, İstanbulspor 8 puanla kalırken, Ankaragücü bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarttı.

İstanbulspor-Ankaragücü maç özeti

  • 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.
  • 16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1
  • 28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.
  • 39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.

  • 51. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü, geliştirdiği kontratakta ikinci yarının ilk tehlikesini yarattı. Defanstan dönen topla yarı alanında buluşan Sowe, driplingle topu karşı kaleye kadar taşıdı. Kaleci Jensen'le karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    55. dakikada ev sahibi İstanbulspor, ilk etkili atağında beraberlik golünü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın yerden içeriye kestiği top, defanstaki Oğuz Ceylan'ın ayağından sekerek havalandı. Arka direkte bekleyen Ethemi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-176. dakikada Rroca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda, top uzak köşeden dışarı çıktı.90 1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese Rodriguez'in yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2Karşılaşma, konuk

  • MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle bitti.

İstanbulspor-Ankaragücü maç özeti izle

İstanbulspor-Ankaragücü maç özetini izlemek için tıklayınız.

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