CANLI | Japonya - Hırvatistan

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Abdullah Ağar: 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı varmış

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Washington Post'un PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani'nin yazısını yayınlaması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlere arka çıkarak "Türkiye, askerlerimizin 300 metre yakınını vurdu" açıklamasını hatırlatan Ağar, "Yazmış olduğu yazıda görmemiz gereken çok önemli detay var. Diyor ki; ABD ile birlikte çalıştığım Haseke kenti yakınındaki üs hedef alındı. 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı Mazlum Abdi varmış. Bu Washington Post'a yazdığı yazıdan anlaşılıyor. Çok korkmuş arkadaş" dedi.