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CANLI | Japonya - Hırvatistan

Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Japonya-Hırvatistan maçı kaç kaç?
CANLI | Japonya - Hırvatistan

Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Japonya ile Hırvatistan saat 18.00'de Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath yönetecek. Yardımcılıklarını ise Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.

Karşılaşmanın galibi, 22.00'de oynanacak Brezilya-Güney Kore maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Japonya, daha önce grup aşamasında oynanan iki maçta da gol atamadı. Hırvatistan, turnuvada bu iki mücadele dışında Asya temsilcileriyle karşı karşıya gelmedi.

Japonya-Hırvatistan maçı 11'leri belli oldu!

  • Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.


  • Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic, Kovacic, Brozovic, Modric, Petkovic, Perisic, Kramaric.
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