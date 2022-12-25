CANLI | Konyaspor-Alanyaspor

Süper Lig'in 15. haftasında 6. sıradaki Konyaspor, 9. Alanyaspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beINSPORTS2'den canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Bahattin Şimşek, yardımcıları Kerem Ersoy ile Bora Özkara olacak. Maçın VAR'ı Özgüç Türkalp, AVAR'ı İlker Coşkun olacak.
Konyaspor-Alanyaspor 11'leri belli oldu
- Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Pavicic, Bytyqi, Muhammet Demir
- Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Fer, Zinedine Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Oğuz, Hassan, Lusamba