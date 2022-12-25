ÖZET | Konyaspor-Alanyaspor: 2-2

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti. Gol düellosu halinde geçen maçta taraflar berabere kaldı.
Gollü geçen maçta ev sahibi, 22. dakikada Amir Hadziahmetovic'in attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor, ilk yarıyı da bu golle üstün kapattı.
İkinci yarıda 60. dakikada 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Francesco Farioli, 5 dakika sonra bu hamlelerin karşılığında beraberlik golünü Furkan Bayır ile buldu. 79. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı penaltı golüyle Alanyaspor skoru 2-1 yaptı.
Uzatma bölümlerinde Konyaspor kazandığı penaltıyla beraberlik fırsatını yine Hadziahmetovic ile değerlendirdi ve maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 25 yaparken, Alanyaspor 18 yaptı.
Konyaspor-Alanyaspor maç özeti izle
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