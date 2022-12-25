Spor ÖZET | Konyaspor-Alanyaspor 2-2
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ÖZET | Konyaspor-Alanyaspor: 2-2

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı ve toplamda yaklaşık 22 dakika kayıp süre oynanan maçta taraftar yenişemedi ve 2-2 berabere kaldı. Bu maçın gollerine ve özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Konyaspor-Alanyaspor: 2-2 maç özeti golleri izle
ÖZET | Konyaspor-Alanyaspor: 2-2 özeti ve golleri izle

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti. Gol düellosu halinde geçen maçta taraflar berabere kaldı.

Gollü geçen maçta ev sahibi, 22. dakikada Amir Hadziahmetovic'in attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor, ilk yarıyı da bu golle üstün kapattı.

İkinci yarıda 60. dakikada 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Francesco Farioli, 5 dakika sonra bu hamlelerin karşılığında beraberlik golünü Furkan Bayır ile buldu. 79. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı penaltı golüyle Alanyaspor skoru 2-1 yaptı.

Uzatma bölümlerinde Konyaspor kazandığı penaltıyla beraberlik fırsatını yine Hadziahmetovic ile değerlendirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 25 yaparken, Alanyaspor 18 yaptı.

Konyaspor-Alanyaspor maç özeti izle

Konyaspor-Alanyaspor maç özeti izlemek için tıklayınız...


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