CANLI | Manchester City-Inter

Manchester City-Inter
Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester City ile Inter İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem S.Marciniak yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko