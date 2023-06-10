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Spor

CANLI | Manchester City-Inter

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester City ile Inter İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Manchester City-Inter maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:09 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City-Inter

Manchester City-Inter

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester City ile Inter İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem S.Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Inter
23 dakika önce
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