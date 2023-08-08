CANLI | Olimpija Ljubljana-Galatasaray

Olimpija Ljubljana-Galatasaray
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu