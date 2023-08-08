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Spor

CANLI | Olimpija Ljubljana-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:08 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Olimpija Ljubljana-Galatasaray

Olimpija Ljubljana-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu


#Olimpija Ljubljana
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
30 dakika önce
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