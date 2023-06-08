Süper Lig'in son haftasına küme düşme tehlikesi içinde giren iki ekipten İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederken, diğer ekip Giresunspor ise Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşen son ekip oldu.