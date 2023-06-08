|
Spor

CANLI | Pendikspor-Bodrumspor

TFF 1.Lig Play-Off Finali’nde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:09 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Normal sezonda oynanan ilk karşılaşmayı Pendikspor 3-0 kazanmış, ikinci karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Normal sezonda oynanan ilk karşılaşmayı Pendikspor 3-0 kazanmış, ikinci karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu sezon Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Stadyumu’nda karşılaşacak.


Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maç, beINSPORTS 2 ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.


Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.


Pendikspor-Bodrumspor 11’ler belli oldu


Pendikspor:Burak, Hasan, Murat, Tarık, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Görkem, Thuram

Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal, Cenk



#Süper Lig
#TFF 1.Lig
#Pendikspor
#Bodrumspor
#Final
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı mı?