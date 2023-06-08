Normal sezonda oynanan ilk karşılaşmayı Pendikspor 3-0 kazanmış, ikinci karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Bu sezon Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Stadyumu’nda karşılaşacak.
Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maç, beINSPORTS 2 ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.
Pendikspor-Bodrumspor 11’ler belli oldu
Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal, Cenk