Bu sezon Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Stadyumu’nda karşılaştı. Pendikspor 2-1 kazanarak Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Saat 20.00’de başlayan mücadelede Pendikspor, 28. dakikada kazandığı penaltıda Adrien Regattin'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. Bu golden 3 dakika sonra İstanbul ekibinde Thuram sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı.

Bodrumspor ise 39. dakikada duran topta Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda ağlara giden topta farkı bire indirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Bodrumspor, 62. dakikada Süleyman Özdamar'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Muğla ekibi maçın kalan bölümünde beraberlik golü için saldırsa da sonuç alamadı ve Pendikspor 2-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi. İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.