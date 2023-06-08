|
Spor

ÖZET | Pendikspor-Bodrumspor: 2-1

TFF 1.Lig Play-Off Finali’nde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Pendikspor 2-1 kazanarak Süper Lig'in son biletini kaptı. Bu karşılaşmanın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:09 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Pendikspor'da gol sonrası sevinç.

Pendikspor'da gol sonrası sevinç.

Bu sezon Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Stadyumu’nda karşılaştı. Pendikspor 2-1 kazanarak Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.


Saat 20.00’de başlayan mücadelede Pendikspor, 28. dakikada kazandığı penaltıda Adrien Regattin'in ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. Bu golden 3 dakika sonra İstanbul ekibinde Thuram sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı.


Bodrumspor ise 39. dakikada duran topta Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda ağlara giden topta farkı bire indirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda Bodrumspor, 62. dakikada Süleyman Özdamar'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Muğla ekibi maçın kalan bölümünde beraberlik golü için saldırsa da sonuç alamadı ve Pendikspor 2-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi. İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.


Pendikspor-Bodrumspor 2-1 maç özeti izle



#Süper Lig
#TFF 1.Lig
#Pendikspor
#Bodrumspor
#Final
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı mı?