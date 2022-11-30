CANLI | Polonya - Arjantin

Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Arjantin saat 22.00'de Stadyum 974'te karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Desmond Makkelie yönetirken yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor.

Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek Polonya ve Arjantin, daha önceki iki maçta galibiyetleri paylaştı.

Polonya - Arjantin maçı 11'leri;

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski.