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CANLI | Polonya - Arjantin

Dünya Kupası C Grubu'nun son karşılaşmasında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Polonya-Arjantin maçı kaç kaç?
CANLI | Polonya-Arjantin

Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Arjantin saat 22.00'de Stadyum 974'te karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Desmond Makkelie yönetirken yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor.

Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek Polonya ve Arjantin, daha önceki iki maçta galibiyetleri paylaştı.

Polonya - Arjantin maçı 11'leri;

  • Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski.
  • Arjantin: Emi Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez, Di Maria.
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