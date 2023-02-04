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Canlı Anlatım: Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç?
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Maçın VAR Hakemi Mete Kalkavan, AVAR'ı Hakan Ceylan olacak.
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Gradel, Saiz, Caicedo
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, Nkoudou, Cenk, Aboubakar