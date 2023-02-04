|
Spor

CANLI | Sivasspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Bu maçın canlı anlatımına ve kadrolarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:02 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Canlı Anlatım: Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç?

Canlı Anlatım: Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.


Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Maçın VAR Hakemi Mete Kalkavan, AVAR'ı Hakan Ceylan olacak.


Sivasspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu


Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Gradel, Saiz, Caicedo


Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, Nkoudou, Cenk, Aboubakar





#Beşiktaş
#Sivasspor
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
CANLI | Sivasspor-Beşiktaş
Pazarcıların tekme tokatlı kavgasını vatandaşlar ayırdı
Yunan Türkolog: ABD 'dişi kurdu' iktidara getirecekti
İstanbul'da estetik faciası: O doktor benim kızımı resmen öldürdü
İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun
Sömestr tatilinden dönecek sürücülere kritik uyarı: Kazalardan korur mutlaka taktırın
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.