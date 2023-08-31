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CANLI | Adana Demirspor-Genk

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Genk ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor-Genk maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:42 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana Demirspor-Genk

Adana Demirspor-Genk

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Genk'i konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmişti.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba

Akintola, Ndiaye

Genk: Vandervoordt, McKenzie, Aliu, Munoz, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, Bilal, Arokodare


#UEFA Konferans Ligi
#Adana Demirspor
#Genk
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