Adana Demirspor-Genk
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Genk'i konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmişti.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba
Akintola, Ndiaye
Genk: Vandervoordt, McKenzie, Aliu, Munoz, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, Bilal, Arokodare