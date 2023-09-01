Adana Demirspor-Genk
Konferans Ligi'nde 2-1'in rövanşında Adana Demirspor, Genk'i evinde ağırladı.
Temsilcimiz karşılaşmanın 45. dakikasında Cherif Ndiaye ile golü buldu. Maçın normal süresi ve uzatma anları 1-0'lık sonuçla sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 yenilen Adana Demirspor play off turunda Avrupa'ya veda etti.
Adana Demirspor-Genk maç özeti
3. dakikada C. Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı’nın şutunda top yandan auta çıktı.
9. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında arka direkte Yusuf Erdoğan’ın çevirdiği topa sağ çaprazdan Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içinde Yusuf Sarı’nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanatta rakibinden sıyrılıp dar açıdan şutunu attı ancak kaleci gole izin vermedi.
45+7. dakikada Yusuf Sarı’nın sağdan ortasında savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+8. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ndaiye’nin şutunda top ağlara gitti. 1-0
50. dakikada Yusuf Sarı’nın sağdan kaldırdığı topa Belhanda penaltı noktasının üzerinde röveşata vurdu ancak top yandan auta çıktı.
65. dakikada Oyen, sağdan ceza alanına girdi ve Stambouli’nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve penaltı iptal edildi.
70. dakikada Belhanda’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Gravillon topu arkaya aşırdı ancak kaleci açıldı ve topun kontrolünü sağladı.
86. dakikada Soldan Ndiaye’nin sürüklediği atakta savunma ayak koydu, top kornere çıktı.
90. dakikada El Khannous, ceza sahası yayının gerisinden çektiği şut kaleci Karacic’te kaldı.
Müsabakanın 90 dakikası ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle geçildi ve maç uzatmalara gitti.
103. dakikada Christopher Bansu Baah, ceza sahası dışından vurdu Karacic kornere çeldi.
104. dakikada Munoz’un sağdan ortasında Arokodare penaltı noktasının önünde kafayla çok sert vurdu ancak kaleci Karacic gole izin vermedi.
113. dakikada Niang, ceza sahası içinde yerde kaldı, penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
117. dakikada savunmanın hatasında araya giren Niang, pasını Belhanda’ya aktardı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda’nın şutunda savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.