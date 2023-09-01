Temsilcimiz karşılaşmanın 45. dakikasında Cherif Ndiaye ile golü buldu. Maçın normal süresi ve uzatma anları 1-0'lık sonuçla sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 yenilen Adana Demirspor play off turunda Avrupa'ya veda etti.

65. dakikada Oyen, sağdan ceza alanına girdi ve Stambouli’nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve penaltı iptal edildi.