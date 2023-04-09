Al Fayha-Al Nassr
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23.haftasında Ronaldolu Al Nassr, bugün Al Fayha'ya konuk olacak.
Maç TVNET'ten naklen yayınlanacak
Cristiano Ronaldo ile Anthony Nwakaeme'yi karşı karşıya getirecek maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TVNET ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 2 de gol pası verdi. Nwakaeme ise Al Fayha'da 19 maçta 8 gol attı ve 3 asist kaydetti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, lider Al İttihad'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan El Feiha ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.