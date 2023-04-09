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Spor

ÖZET | Al Fayha-Al Nassr: 0-0

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23.haftasında Ronaldo'lu Al Nassr, Al Fayha ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Al Fayha-Al Nassrmaçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:55 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Al Fayha-Al Nassr

Al Fayha-Al Nassr

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23.haftasında Ronaldo'lu Al Nassr, Al Fayha'ya konuk oldu. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maçta gol sesi çıkmadı

Cristiano Ronaldo ile Anthony Nwakaeme'yi karşı karşıya getirecek maçta gol sesi çıkmadı. Mücadele TVNET ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 2 de gol pası verdi. Nwakaeme ise Al Fayha'da 19 maçta 8 gol attı ve 3 asist kaydetmişti bu gece iki isimde maçta etkisiz kaldılar.

Şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, bu sonuçla 53 puana yükseldi lider Al İttihad ile puan farkı 3'e yükseldi. Al Fayha ise 25 puana yükseldi.



#Al Fayha
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
28 dakika önce
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