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Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:12 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig'de Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.


İlk 11'ler belli oldu
Antalyaspor:
Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Veysel
Galatasaray:
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kerem, Zaha, Icardi.




#Süper Lig
#Antalyaspor
#Galatasaray
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