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Antalyaspor 0-3 Galatasaray (Maç Özeti - Video)

Antalyaspor 0-3 Galatasaray (Maç Özeti - Video)

Haber Merkezi
21:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Galatasaraylı oyuncuların gol sevinçleri
Galatasaraylı oyuncuların gol sevinçleri

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve arka arkaya 13 deplasman maçından galip ayrıldı. Böylece Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya deplasmanda galibiyet serisi yakalayan takım oldu ve rekor kırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, arka arkaya 13 deplasman maçını kazanarak, Süper Lig rekoru kırmış oldu.


Antalyaspor-Galatasaray maç özeti

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1


14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.


25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.


38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.


45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.


51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.


52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2


80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.


90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.


90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3


Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.


Antalyaspor-Galatasaray maç özeti izle




#Galatasaray
#Antalyaspor
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