Galatasaray son dakika golüyle 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ilk devresinde Muslera'nın kurtardığı penaltıyla soyunma odasına 0-0 berabere gitti. Cimbom, 90. dakikada oyuna giren nöbetçi golcü Gomis'in 90+3. dakikada kaydettiği golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Taraftarlar yalnız bırakmadı
Galatasaraylı taraftarlar, deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte takımlarını Antalya'da yalnız bırakmadı. Armaya gönül vermiş binlerce taraftar, Antalya Stadyumu'nda kendilerine ayrılan tarafın büyük bölümünü doldurmayı başardı.
Okan Buruk galibiyetle başladı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, takımı başında çıktığı ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı bu galibiyeti oğluna armağan etti.
Muslera devleşti
Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar yaptığı kritik kurtarışlarla maçın en iyi oyunculardan biri oldu. Uruguaylı yıldız, mücadelenin ilk devresinde kurtardığı penaltıyla birlikte de bu performansını taçlandırdı.
Yeni transferler forma giydi
Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakçı, Midtsjø gibi yeni transferler Galatasaray formasıyla ilk resmi maçını Antalyaspor'a karşı oynadı.
Evander'den heyecanlandıran paylaşım
Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Evander, Antalyaspor - Galatasaray maçını izlediğine dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Evander'in bu paylaşımı taraftarları ekstra heyecanlandırdı.