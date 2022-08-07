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Galatasaray son dakika golüyle 3 puanı aldı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maçın uzatma dakikalarında Gomis'le bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Antalyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ilk devresinde Muslera'nın kurtardığı penaltıyla soyunma odasına 0-0 berabere gitti. Cimbom, 90. dakikada oyuna giren nöbetçi golcü Gomis'in 90+3. dakikada kaydettiği golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte takımlarını Antalya'da yalnız bırakmadı. Armaya gönül vermiş binlerce taraftar, Antalya Stadyumu'nda kendilerine ayrılan tarafın büyük bölümünü doldurmayı başardı.

Okan Buruk galibiyetle başladı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, takımı başında çıktığı ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı bu galibiyeti oğluna armağan etti.

Muslera devleşti

Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar yaptığı kritik kurtarışlarla maçın en iyi oyunculardan biri oldu. Uruguaylı yıldız, mücadelenin ilk devresinde kurtardığı penaltıyla birlikte de bu performansını taçlandırdı.

Yeni transferler forma giydi

Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakçı, Midtsjø gibi yeni transferler Galatasaray formasıyla ilk resmi maçını Antalyaspor'a karşı oynadı.

Evander'den heyecanlandıran paylaşım

Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Evander, Antalyaspor - Galatasaray maçını izlediğine dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Evander'in bu paylaşımı taraftarları ekstra heyecanlandırdı.


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