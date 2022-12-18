CANLI | Arjantin-Fransa

Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı Szyman Marciniak yönetecek.

22. kez düzenlen Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Yıldız eklemek istiyorlar

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına 3. Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda ev sahibi Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden Tangocular, 1990 ve 2014'te de Almanya'ya, 1-0'lık skorlarla yenildi.

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