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CANLI | Arjantin-Fransa

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Fransa, yine kazanırsa üst üste Dünya Kupası kazanan 3. ülke olacak. 6 final gören Arjantin de 36 yıllık özlemine son verip armasına 3. yıldızı eklemek için sahaya çıkıyor. Arjantin-Fransa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Arjantin-Fransa maçı kaç kaç?
Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı Szyman Marciniak yönetecek.

22. kez düzenlen Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Yıldız eklemek istiyorlar

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına 3. Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda ev sahibi Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden Tangocular, 1990 ve 2014'te de Almanya'ya, 1-0'lık skorlarla yenildi.

  • İlk 11'ler
  • Arjantin: Martinez, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Acuna, Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Leo Messi, Julian Alvarez.
  • Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.
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