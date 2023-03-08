Bayern Münih-Paris Saint Germain
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Paris'te oynanan ilk karşılaşmayı Bayern Münih 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek.
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
CANLI | Bayern Münih- Paris Saint Germain
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