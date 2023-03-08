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Spor

CANLI | Bayern Münih- Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşıya geliyor. Paris'te oynanan ilk karşılaşmayı Bayern Münih 1-0 kazanmıştı. Bayern Münih- Paris Saint Germain canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

22:30 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih-Paris Saint Germain

Bayern Münih-Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Paris'te oynanan ilk karşılaşmayı Bayern Münih 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek.




#Bayern Münih
#Paris Saint-Germain
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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CANLI | Bayern Münih- Paris Saint Germain
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