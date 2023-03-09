Bayern Münih'in gol sevinci
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde PSG'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanan Alman temsilcisi çeyrek finale yükseldi.
Maçın ilk golünü 61.dakikada Choupo-Moting atarken 90'da Gnabry maçın skorunu belirleyen golünü attı.
#Bayern Münih
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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