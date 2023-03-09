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Spor

ÖZET | Bayern Münih-PSG:2-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde PSG'yi 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Alman temsilcisi çeyrek finale yükseldi. Bayern Münih-PSG maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:54 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayern Münih'in gol sevinci

Bayern Münih'in gol sevinci

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde PSG'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanan Alman temsilcisi çeyrek finale yükseldi.

Maçın ilk golünü 61.dakikada Choupo-Moting atarken 90'da Gnabry maçın skorunu belirleyen golünü attı.


#Bayern Münih
#Paris Saint-Germain
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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