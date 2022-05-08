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Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Lig'in 36. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. kez kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun asırlık iki çınarının rekabeti, 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçla başlarken, geride kalan 354 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler 133, Beşiktaş ise 126 maçtan üstün ayrılırken 95 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başlayacak ve Arda Kardeşler'in düdük çalacağı sezonun son derbisini futbolseverler beIN SPORTS 1'den naklen izleyecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Emirhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
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