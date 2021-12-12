Güven ve Batshuayi işbirliği Beşiktaş'ın galibiyet hasretini sonlandırdı

Beşiktaş, Kayserispor'u iki kez yenik duruma düştüğü maçta 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Güven Yalçın ve Batshuayi Beşiktaş adına maçın yıldızları oldu.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Larin’in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan’ın kayarak yaptığı vuruş Serdar’a çarparak kornere gitti.

15. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Atiba’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi’nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

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GOL!

38. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Mame Thiam’ın geriden gelip altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşu kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

GOL!

45. dakikada Serdar’ın rakip yarı sahanın ortalarından ceza sahasına havalandırdığı topta hafif sol çaprazda Ramazan’dan önce iyi yükselen Larin’in kafa vuruşu uzak köşeden filelere gitti. 1-1

GOL!

70. dakikada sağ kanattan etkili gelen Kayserispor, Thiam'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Sağ kanattan kale önüne açılan ortaya düzgün bir vuruş yapan Senegalli futbolcu takımını yeniden öne geçirdi ve iyi formunu devam ettirdi.

GOL!

Beşiktaş, 84. dakikada eşitliği sağladı. Güven Yalçın'ın ara pasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı futbolcu, düzgün bir vuruşla takımının eşitlik golünü atmayı başardı.

GOL!

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

GOL!

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2