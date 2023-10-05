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Beşiktaş-Lugano

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Beşiktaş-Lugano maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:54 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Lugano

Beşiktaş-Lugano

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nde Beşiktaş ile Lugano, İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.


Grupta ilk hafta berabere kaldılar

Yarın karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.



#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA
33 dakika önce
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