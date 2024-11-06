Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Malmö maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - MALMÖ 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih.
Malmö: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Bolin, Busanello, Pena, Johnsen, Botheim, Christiansen, Thelin.