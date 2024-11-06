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Beşiktaş - Malmö || Canlı izle - Canlı sonuç

Beşiktaş - Malmö || Canlı izle - Canlı sonuç

Haber Merkezi
15:226/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Malmö maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk ediyor.


Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.


BEŞİKTAŞ - MALMÖ 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Bolin, Busanello, Pena, Johnsen, Botheim, Christiansen, Thelin.


BEŞİKTAŞ - MALMÖ CANLI İZLE

Beşiktaş - Malmö maçını canlı izlemek için

BEŞİKTAŞ - MALMÖ CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Malmö
#Avrupa Ligi

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