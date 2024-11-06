UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk etti.





Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-1 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Malmö'nün tek golünü 90+3. dakikada Rieks kaydetti.





Semih Kılıçsoy, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6 yaparak 14. sıraya yükseldi. İsveç temsilcisi Malmö ise 3 puanda kaldı.





Siyah-beyazlılar, lig etabının 5. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.





BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

59. dakikada Muçi'nin orta sahada kafayla indirdiği topu kontrol ederek hızla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Friedrich ayaklarıyla topu çeldi. Seken topa Rafa Silva hamle yaparken penaltı noktasında topu kontrol eden Joao Mario'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.





64. dakikada gelişen Malmö atağında Erik Botheim'in ceza sahasında Christiansen'e pasında savunma ayak koyarken, topu önünde bulan Thelin'in vuruşunda kaleci Mert'i geçen top Masuaku'ya çarparak oyun alanına döndü.





66. dakikada Joao Mario'nun pasında Muçi tek dokunuşla topu Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın ceza yayı önünden direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

76. dakikada sağ kanatta Rashica'nın pasına hareketlenen Svensson'un ceza sahası içinden yerden sert ortasında arka direkte Ernest Muçi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

85. dakikada Emirhan'ın uzun pasında orta sahada topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

90+3. dakikada Christiansen ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken içeriye çevirdiği topu Rieks tek dokunuşla ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon VAR'da kontrol edilirken hakem Sven Jablonski golü verdi. 2-1

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Malmö maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR:

Beşiktaş-Malmö karşılaşması öncesinde İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu gerçekleşti.





Sakatlığı bulunan Ciro Immobile takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İtalyan golcü, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 müsabakada takımını yalnız bırakan Gabriel Paulista, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı ilk maçta bir kez daha sakatlandı.

Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı 2005-2006 sezonundan sonra 2. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca turnuvada bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı.





Muçi gollerine devam ediyor

Ligde üst üste Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muçi, Malmö karşısında kaydettiği golle peş peşe 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Rashica dört maç sonra döndü

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Milot Rashica da bu maçla birlikte sahalara döndü. Kosova Milli Takımı'nın, 15 Ekim 2024 tarihinde Güney Kıbrıs ile oynadığı müsabakada sakatlanan Rashica, Süper Lig'de Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelelerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında görev alamamıştı.





Malmö'nün golü VAR'dan geldi

Malmö'nün 90+3. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Rieks'in kaydettiği golü hakem ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı.





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



