Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0’lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan Beşiktaş, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.