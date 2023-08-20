Beşiktaş-Pendikspor
Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
20 maçtır kayıp yok
Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0’lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan Beşiktaş, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
Pendikspor: Burak, Nuno, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem, Thuram