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Spor

CANLI | Beşiktaş-Pendikspor

Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. Beşiktaş-Pendikspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:22 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş-Pendikspor

Beşiktaş-Pendikspor

Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

20 maçtır kayıp yok

Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0’lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan Beşiktaş, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Burak, Nuno, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem, Thuram



#Süper Lig
#Beşiktaş
#Pendikspor
34 dakika önce
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