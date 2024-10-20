Beşiktaş
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Cher Ndour, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Immobile.
TÜMOSAN Konyaspor:
Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
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