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Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (CANLI)

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (CANLI)

Haber Merkezi
14:5520/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanıyor.


İlk 11'ler
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Cher Ndour, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Immobile.
TÜMOSAN Konyaspor:
Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

#Süper Lig
#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor

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