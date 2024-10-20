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Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı

Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı

Haber Merkezi
17:5220/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci.
Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek, Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.


Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva kaydetti.


Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 20'ye yükseltti ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Konuk takım TÜMOSAN Konyaspor ise 11 puanda kaldı.



İlk 11'ler

Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Cher Ndour, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Immobile.
TÜMOSAN Konyaspor:
Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için



#Süper Lig
#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor

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