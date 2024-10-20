Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek, Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva kaydetti.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 20'ye yükseltti ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Konuk takım TÜMOSAN Konyaspor ise 11 puanda kaldı.