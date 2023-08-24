Beşiktaş ile Dinamo Kiev, daha önce 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-Beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.