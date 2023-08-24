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CANLI | Dinamo Kiev-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Dinamo Kiev-Beşiktaş canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:03 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dinamo Kiev-Beşiktaş

Dinamo Kiev-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00 başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Daha önce 10 kez karşılaştılar

Beşiktaş ile Dinamo Kiev, daha önce 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-Beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

Muhtemel 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar


#UEFA Konferans Ligi
#Dinamo Kiev
#Beşiktaş
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