Dinamo Kiev-Beşiktaş
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00 başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.
Daha önce 10 kez karşılaştılar
Beşiktaş ile Dinamo Kiev, daha önce 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-Beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.
Muhtemel 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar