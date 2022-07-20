​Dinamo Kiev-Fenerbahçe

İtalyan polisi arama yaptıkları kişinin futbolcu Bakayoko olduğunu anlayınca özür diledi

İtalyan polisi, Milan'ın 27 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyucu Tiémoué Bakayoko'yu aradıkları suçlu zannederek trafikte durdurdu ve arama yaptı.



Kaıdn polisin, futbolcunun aracındakilere de silah doğrulttuğu anlar kameraya yansırken, sonrasında Bakayoko'yu tanıyan polisler bir süre sonra Fransız oyuncudan özür dileyerek serbest bıraktı.