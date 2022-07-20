​Dinamo Kiev-Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla Polonya'da karşılaşıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.
İki takım arasındaki müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.
- DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE
- STAT: Miejski (Polonya)
- HAKEM: Glenn Nyberg (İsveç)
- SAAT: 21.00
- YAYIN: beIN Sports 1
- DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'İ: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin
- TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
- FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Crespo (Zajc), Rossi, Lincoln, Valencia
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus