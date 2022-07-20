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Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti
​Dinamo Kiev-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaştı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

İki takım arasındaki müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

Sezonun ilk sarı kartı King'e çıktı

Fenerbahçe'de sezonun ilk sarı kartını Joshua King gördü. Sarı-lacivertli ekibe kısa zaman önce katılan tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev karşısında maça ilk 11'de başladı. Hücum oyuncusu, müsabakanın 31. dakikasında rakip kaleciye müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Serdar Aziz 45 dakika oyunda kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika forma giydi. Maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Serdar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yer almadı. Serdar'ın yerine ikinci yarıda oyuna Marcel Tisserand dahil oldu.

Lincoln Henrique ve Bruma son yarım saat

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu. Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi. Öte yandan Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı 11 bin 802 biletli seyirci takip etti.

Kulübede 3 yeni transfer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.

Türk seyircilerden önemli destek

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, Türk seyirciler sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı. Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlardan Fenerbahçe'ye destek
SPOR
Türk taraftarlardan Fenerbahçe'ye destek

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.
  • 15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • 27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
  • 36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
  • Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.
  • 67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
  • 71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.
  • 80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
  • Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
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​Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile berabere kaldı.
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