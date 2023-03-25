Türkiye deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşılaşıyor. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
İlk 11'ler belli oldu
ERMENİSTAN:
Beglaryan, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Barsghyan,
TÜRKİYE:
Mert Günok, Merih, Çağlar, Ozan, Onur Bulut, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Enes Ünal
#Türkiye
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#EURO 2024
1 saat önce