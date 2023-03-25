A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milli takımımız 2-1 kazandı. Karşılaşmaya üçlü savunma ile başlayan Türkiye, zaman zaman oyunda aksamalar yaşadı. İkinci yarıda taktiksel olarak değişikliğe giden teknik direktör Stefan Kuntz, dörtlüye döndü.





Milliler maça; Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun 11 ile başlamıştı. İkinci yarıya Merih Demiral-Salih Özcan ve Cenk Tosun-Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladık ve dörtlü sisteme döndük. Topa daha fazla hakim olmaya başlayan millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle, karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.





Ermenistan 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Millilerimiz bu gole 35. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile yanıt verdi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya üç puanla başladı.





Bakan Kasapoğlu, Ermenistan - Türkiye maçını tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Kasapoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Ermenistan - Türkiye maçında tribündeki yerini alarak mücadeleyi takip etti.





Ermenistan-Türkiye maç özeti

10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.





Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.





64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.





Ermenistan-Türkiye: 1-2 özet





Ermenistan 1-0 Türkiye





Ermenistan, Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.pic.twitter.com/h3HBJP30V4 — SPOR (@yenisafakspor) March 25, 2023

Ermenistan 1-1 Türkiye





Ermenistan 1-2 Türkiye



















