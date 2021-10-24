Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Alanya maçını kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
4. dakikada sağ kanattan Pelkas’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.
12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun’un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı’da kontrol etti.
29. dakikada Marcel Tisserand’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy’un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
38. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu’nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi’nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.
Maç devam ediyor...
Fenerbahçe'nin 11'i;
Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar
Alanyaspor'un 11'i;
Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou