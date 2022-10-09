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CANLI | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı anlatımı ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Fenerbahçe-Karagümrük

Geçen haftayı Beşiktaş deplasmanında beraberlikle kapatan Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi mesaisini galibiyetle kapatmayı başarmıştı. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi aek larnaca karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler 2-0'lık galibiyetle hanesine 3 puan yazdırarak grubunda 7 puana ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe;

  • Altay, Serdar, İsmail, Szalai, Ferdi, Alioski, İrfan Can, Crespo, Rossi, Valencia, Pedro

Fatih Karagümrük;

  • Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
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