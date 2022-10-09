CANLI | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Geçen haftayı Beşiktaş deplasmanında beraberlikle kapatan Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi mesaisini galibiyetle kapatmayı başarmıştı. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi aek larnaca karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler 2-0'lık galibiyetle hanesine 3 puan yazdırarak grubunda 7 puana ulaşmayı başardı.
Fenerbahçe;
- Altay, Serdar, İsmail, Szalai, Ferdi, Alioski, İrfan Can, Crespo, Rossi, Valencia, Pedro
Fatih Karagümrük;
- Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne