ÖZET | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 5-4

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Jorge Jesus bu mücadeleye hafta içi oynanan AEK Larnaca maçına göre 3 farklı değişiklikle başladı.
Fenerbahçe-Karagümrük maçının özeti
- Karşılaşmada konuk ekip, sarı-lacivertli takımın ön alan presini, dikine uzun toplarla kırmaya çalışırken, maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi.
- İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinden şutu savunmaya çarparak kornere gitti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe 9. dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından çektiği şutla 1-0 öne geçti.
- Fatih Karagümrük çok geçmeden eşitliği yakaladı. 16. dakikada sağ kanattan Ebrima Colley'in ceza sahası içerisine çevirdiği topu kontrol eden Fabio Borini, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.
- 24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Savunma arkasına koşu yapan Kouassi, karşı karşıya pozisyonda iki Fenerbahçeli futbolcu arasından topu ağlara gönderdi.
- Bu golden dört dakika sonra Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Lincoln Henrique'nin ortasını, kafa vuruşuyla bitiren Enner Valencia skoru 2-2'ye getirdi.
- İlk yarının son dakikalarında sarı-lacivertliler öne geçme şansını yakaladı. Valencia'nın arka direkte kafa vuruşu direkten döndü ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
- 60. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası içerisinde topa elle dokunmasının ardından Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia 62. dakika penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.
- Bu golden iki dakika sonra Karagümrük'ten Borini ceza sahası içerisine girdiği sırada Altay Bayındır'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Fabio Borini topu ağlarla buluşturdu: 3-3.
- 70. dakikada VAR incelemesinin ardından Karagümrüklü futbolcu Lawrence Anwan'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonrasında Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia 73. dakikada skoru 4-3'e getirdi.
- 83. dakikada Fatih Karagümrük Burak Kapacak'ın kafa golüyle skoru 4-4'e getirdi.
- 90+5. dakikada Fenerbahçe Batshuayi'nin attığı golle mücadeleyi 5-4 kazandı.