Fenerbahçe-Royal Antwerp | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.
Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 yenildi.
- Fenerbahçe'nin 11'i
- Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha.
- Royal Anwerp'in 11'i
- Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey.