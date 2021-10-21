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Fenerbahçe-Royal Antwerp | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe maçı kaç kaç: Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı kaç kaç?b
​Fenerbahçe-Royal Antwerp

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 yenildi.

  • Fenerbahçe'nin 11'i
  • Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha.
  • Royal Anwerp'in 11'i
  • Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey.
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