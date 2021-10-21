Fenerbahçe-Royal Antwerp | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 yenildi.