Fenerbahçe-Slovacko (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu ağırlıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'da başlayacak. Müsabakayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna Temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, Jorge Jesus teknik direktörlüğünde Avrupa arenasında iyi bir şekilde ilerlemek için Slovacko karşısına mutlak galibiyetle çıkacak.

Taraftarların tribünlerden 90 dakika boyunca destek vereceği önemli müsabaka, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Eksikler çok

Fenerbahçe'de Slovacko maçı öncesi çok sayıda eksiğin bulunması taraftarların endişe duymasına sebep oldu. Sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek kırmızı kart cezalısı, Altay Bayındır ve Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Joao Pedro, Tisserand ise sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Pelkas ise Jorge Jesus'un sebebiyle UEFA listesinden çıkarılmıştı.

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Avrupa'da 243. sınav

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. maçına çıkacak. Geride kalan 242 karşılaşmada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 302 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 356 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Slovacko karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, sahaya şu şekilde çıkacak: Ertuğrul Çetin; Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi; Arao; Emre Mor, Zajc, Rossi; Valencia, Lincoln.

Slovacko'nın ilk 11'i belli oldu

Çek ekibi ise şu sahaya şu şekilde çıkacak: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.

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